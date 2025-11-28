Sampdoria al lavoro | Gregucci verso il cambio modulo in vista dello Spezia? Le ultime
Sampdoria oggi al lavoro agli ordini di Gregucci: si va verso il cambio modulo in vista della sfida contro lo Spezia? Le ultime La Sampdoria è già proiettata verso la sfida di campionato contro lo Spezia. Dopo una sessione di videoanalisi, i blucerchiati si sono ritrovati al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per un allenamento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
I tanti infortuni stanno condizionando la #Sampdoria in un momento chiave della stagione Tuttavia una bellissima notizia arriva dalla seduta di oggi: infatti Oliver #Abildgaard ha iniziato il lavoro differenziato sul campo e il suo rientro si avvicina
Sampdoria, la squadra di Gregucci a lavoro per la sfida contro la Juve Stabia: il recupero dei giocatori chiave è cruciale
Allenamento Sampdoria, Gregucci recupera due giocatori verso il derby! Il report - Allenamento Sampdoria, i blucerchiati hanno svolto una nuova seduta verso la sfida dello stadio Picco di La Spezia La Sampdoria è già concentrata sulla trasferta a Spezia, in programma domenica 30 nov ...
Verso Spezia-Sampdoria, Salvatore Foti e Angelo Gregucci recuperano pezzi in difesa? Il punto - L'emergenza difensiva della Sampdoria potrebbe rientrare già a La Spezia, Foti e Gregucci confidano di recuperare Riccio, migliora anche Ferrari ...
Infortunio Ferrari, come procede il lavoro condotto dal ragazzo in termini di recupero? Cosa filtra - Le ultime dalla seduta odierna La Sampdoria è già proiettata verso la sfida di domenica pomeriggio cont ...