Sampdoria le ultime sull’infortunio di quel calciatore | ha una partita nel mirino | le ultimissime
La Sampdoria si prepara alle prossime sfide con ottimismo, concentrandosi sul recupero di un calciatore chiave. Le ultime notizie sull’infortunio rivelano il suo imminente ritorno in campo, con una partita importante nel mirino. Ecco tutti i dettagli sull’aggiornamento e le prospettive per i prossimi impegni dei blucerchiati.
Sampdoria, ecco le notizie sull’infortunio di quel blucerchiato: ha una partita come prossimo obiettivo: tutti i dettagli La Sampdoria guarda con rinnovato ottimismo alle prossime settimane, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo un periodo complicato, segnato dall’assenza di alternative nel ruolo di centravanti, a Bogliasco si intravede finalmente un segnale positivo: il rientro . Calcionews24.com
Sampdoria, le ultime sull’infortunio di Cuni: l’attaccante punta al rientro in quella sfida: i dettagli - Sampdoria, buone notizie dall’infermeria: Cuni accelera il recupero e punta al rientro con la Reggiana. calcionews24.com
