Di Gregorio a Sky | Oggi bisogna vincere c’è solo un risultato Loro hanno giocatori di qualità c’è da tenere l’attenzione alta
L'allenatore Di Gregorio sottolinea l'importanza di ottenere una vittoria in questa sfida, evidenziando che non ci sono alternative. Con un avversario dotato di giocatori di qualità, l'attenzione e la concentrazione saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo.
Di Gregorio a Sky: «Oggi bisogna vincere, c’è solo un risultato. Loro hanno giocatori di qualità». Le parole del portiere prima di Juventus Pafos. Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Pafos. Di seguito le parole del portiere bianconero. VINCERE – « Sì, ma credo che la responsabilità sia sempre di tutti, di tutti noi che siamo dentro la Juve. Quindi, come hai detto tu, oggi c’è da vincere, c’è solo un risultato e quindi è quello che vogliamo fare e che proveremo a fare » CALCI PIAZZATI – « Sì, abbiamo analizzato, guardato come facciamo sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bologna blitz Pro Pal in Consiglio comunale - Zazoom Social News
Zhegrova titolare contro il Pafos | la rivelazione a sorpresa di Spalletti Ma il tecnico precisa | I test ci dicono che… - Zazoom Social News
Di Gregorio a Sky prima di Juventus-Pafos: "Oggi c'è un solo risultato, dobbiamo vincere" - Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky a poco meno di un'ora dal calcio d'inizio di Juventus- Secondo ilbianconero.com
Oggi 8 dicembre diamo il via alle festività natalizie nel Comune di San Gregorio di Catania. Vi aspettiamo tutti alle 17:00 in Piazza Immacolata per la benedizione del presepe e l'accensione dell'albero. Alle 19:30 ci sarà il concerto sinfonico a cura del Comple - facebook.com Vai su Facebook
Santa Claus ‘Nzallanù 2.0: la commedia indipendente del Cilento conquista Prime Video sbircialanotizia.it
Natale in Inghilterra: 5 mercatini da vedere e come pubblicarli sui social senza costi aggiuntivi panorama.it
Tutte le console PS5 prima o poi richiederanno manutenzione per il metallo liquido? game-experience.it
Juve Pafos, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita juventusnews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-12-2025 ore 19:40 romadailynews.it
Juve e quella strana statistica che accomuna i bianconeri a Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. ... juventusnews24.com