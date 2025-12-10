Di Gregorio a Sky | Oggi bisogna vincere c’è solo un risultato Loro hanno giocatori di qualità c’è da tenere l’attenzione alta

L'allenatore Di Gregorio sottolinea l'importanza di ottenere una vittoria in questa sfida, evidenziando che non ci sono alternative. Con un avversario dotato di giocatori di qualità, l'attenzione e la concentrazione saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo.

Di Gregorio a Sky: «Oggi bisogna vincere, c’è solo un risultato. Loro hanno giocatori di qualità». Le parole del portiere prima di Juventus Pafos. Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Pafos. Di seguito le parole del portiere bianconero. VINCERE – « Sì, ma credo che la responsabilità sia sempre di tutti, di tutti noi che siamo dentro la Juve. Quindi, come hai detto tu, oggi c’è da vincere, c’è solo un risultato e quindi è quello che vogliamo fare e che proveremo a fare » CALCI PIAZZATI – « Sì, abbiamo analizzato, guardato come facciamo sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com