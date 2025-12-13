Spalletti non ha dubbi su Elkann | Ci vuole mettere dentro un futuro | fa piacere sentire la sua passione per questo club Il commento sul loro rapporto

Luciano Spalletti esprime entusiasmo nei confronti di John Elkann, sottolineando il suo impegno nel proiettare il futuro della Juventus. In un commento diretto, il tecnico commenta la passione di Elkann per il club e il suo ruolo nella decisione di Exor riguardo alla proposta di Tether. Un intervento che evidenzia il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza.

Spalletti su Elkann: parole nette dopo la decisione di Exor sulla proposta da parte di Tether. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa. Luciano Spalletti è entrato nei particolari e raccontato di come Elkann si approcci alla squadra e a tutto il mondo Juve: l’ex CT dell’Italia sente la responsabilità «Anche se sono arrivato da poco tempo coinvolgo tutta la squadra in questo discorso. Fa piacere sentire la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club. Sta a noi dare sostanza e concretezza a questa passione, onorando il passato e costruendo un futuro dello stesso livello o migliore come ci ha detto John Elkann quando è venuto a trovarci ». Juventusnews24.com

Spalletti: “Fa piacere sentire la forza e la passione di John Elkann” - Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna valida per la 15ª giornata di Serie A. tuttojuve.com