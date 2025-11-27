Salto con gli sci la Coppa del Mondo maschile di scena a Ruka Il trampolino finnico incute timore…
La terza tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci andrà in scena sabato 29 e domenica 30 novembre. Gli atleti si sfideranno a Ruka, stazione sciistica situata nei pressi della città di Kuusamo (Finlandia). Si parla di quella che è diventata una “grande classica” del calendario. L’impianto è però particolarmente temuto da tutti gli atleti a causa delle sue criticità. In primis le dimensioni, particolarmente imponenti, ma soprattutto a causa dell’ imprevedibile comportamento del vento. Il trampolino è di difficile lettura e, di tanto in tanto, si generano vuoti d’aria. Se un saltatore ha la sfortuna di incappare in uno di essi mentre è in volo, deve mantenere il sangue freddo per gestirlo. 🔗 Leggi su Oasport.it
