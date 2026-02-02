Calendario salto con gli sci Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Il salto con gli sci torna sotto i riflettori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione promette emozioni e battaglie serrate tra i migliori atleti come Ryoyu Kobayashi, Marius Lindvik e Ursa Bogataj. Le medaglie d’oro di Pechino 2022 sono un ricordo ancora vivo, e ora si guarda alle prossime sfide che si terranno tra meno di tre anni. Gli appassionati possono già seguire il calendario, gli orari e le modalità di diretta streaming e tv, pronti a tifare per

Ryoyu Kobayashi, Marius Lindvik, Ursa Bogataj, Austria, Slovenia. Qui erano andate le cinque medaglie d'oro del salto con gli sci a Pechino 2022. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno sei, perché in calendario c'è una gara in più, il Super Team dal trampolino grande. In particolare, è a Predazzo che si va a gareggiare. Il Trampolino Dal Ben ritorna agli onori delle cronache dopo aver ospitato diverse volte manifestazioni importanti, tra cui Mondiali, Olimpiadi e varie tappe di Coppa del Mondo sia di salto con gli sci che di combinata nordica fino al 2020. Sembra l'annata buona per la Slovenia, anzi per la famiglia Prevc che sta letteralmente dominando il circuito, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo un po' per tanti.

