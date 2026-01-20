Michael Fassbender racconta l’arte di vivere italiana per Acqua di Parma

Michael Fassbender condivide la sua esperienza dell’arte di vivere italiana, raccontando l’incontro con Acqua di Parma a Parma. La sua presenza in città si distingue per il modo autentico e rilassato con cui si immerge nell’atmosfera, osservando con attenzione gli ambienti e i dettagli che rendono unica questa tradizione. Un racconto che mette in luce la semplicità e la raffinatezza della cultura italiana, attraverso gli occhi di un volto noto.

Acqua di Parma porta Michael Fassbender a Parma e vederlo in città fa un certo effetto. Non solo perché è una celeb, ma per il modo in cui cammina senza fretta, si ferma, osserva i profili delle facciate, e si guarda intorno con aria curiosa. D’altra parte per Fassbender, l’Italia non è un territorio estraneo. L’ha attraversata più volte, in viaggi privati e lontani dai riflettori, scegliendola persino come meta per la luna di miele con Alicia Vikander, diversi anni fa. Forse è anche per questo che la sua presenza nella città emiliana appare così naturale. E non sorprende che sia proprio lui, insieme all’attrice Sabrina Impacciatore che porta un’energia solare, istintiva, profondamente italiana, il volto della nuova campagna cinematografica di Acqua di Parma, The Art of Living Italian. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

