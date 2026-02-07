Bologna cavi tranciati in stazione Una cabina incendiata a Pesaro | ipotesi sabotaggio Ritardi sull’alta velocità

Questa mattina a Bologna i cavi della stazione sono stati tranciati, causando disagi e ritardi. Intanto a Pesaro, una cabina è stata data alle fiamme. Le forze dell’ordine ipotizzano un possibile sabotaggio collegato alle Olimpiadi. La polizia sta indagando per capire chi c’è dietro questi atti e cosa vogliano ottenere. I treni ad alta velocità hanno subito ritardi e disservizi, creando caos tra i pendolari.

C'è l'ipotesi di un sabotaggio legato alle Olimpiadi dietro al guasto che ha mandato in tilt la stazione di Bologna. Intorno alle 8.30 di questa mattina, la circolazione è stata fortemente rallentata da un problema ai cavi nel punto in superficie che collega la linea per Venezia con la parte sotterranea dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, la Polfer e la Digos di Bologna. Al momento non ci sono rivendicazioni ma viene ipotizzato un gesto di natura anarchica. Secondo gli accertamenti, i cavi sarebbero stati tranciati in seguito a un incendio con innesco. L'imprevisto ha comportato modifiche di percorso, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti.

