Treni linea Firenze-Bologna | guasto agli impianti ritardi fino a 90 minuti sull’alta velocità

Firenzepost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Treni dell'Alta velocità con ritardi fino a 90 minuti dalle 15.30 di oggi, 19 novembre 2025, per un "inconveniente tecnico sulla linea" nel tratto Firenze-Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

treni linea firenze bologna guasto agli impianti ritardi fino a 90 minuti sull8217alta velocit224

