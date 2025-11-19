Treni linea Firenze-Bologna | guasto agli impianti ritardi fino a 90 minuti sull’alta velocità
Treni dell'Alta velocità con ritardi fino a 90 minuti dalle 15.30 di oggi, 19 novembre 2025, per un "inconveniente tecnico sulla linea" nel tratto Firenze-Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
Per un guasto tecnico sulla linea ambito FORNOVO: * Treno 19273 (BORGO V.TARO- LA SPEZIA C.LE) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in partenza alle ore 06:34 #treni Vai su X
Treni: interventi sulla linea, tre convogli soppressi. Non un buon avvio di settimana per i pendolari cremaschi che già lunedì avevano dovuto fare i conti con la cancellazione di un diretto per Milano. #treni #CREMA #trasportoferroviario - facebook.com Vai su Facebook
Treni, mattinata di ritardi sulla linea alta velocità tra Firenze e Bologna - Firenze, 31 maggio 2025 – Circolazione ferroviaria rallentata nella mattinata del 31 maggio a partire dalle 7. Secondo lanazione.it
Treni, ritardi fino a 90 minuti sulla tratta Alta velocità Firenze Bologna: circolazione in graduale ripresa - Bologna, 30 settembre 2025 – Ritardi fino a 90 minuti per i treni Alta Velocità tra Firenze e Bologna a causa di una rallentamento nella circolazione ferroviaria in prossimità di Firenze Castello. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Linea elettrica in tilt, treni fra caos e ritardi - FIRENZE / PISA: Prima dell'alba un guasto ha costretto a sospendere la circolazione ferroviaria lungo la linea Roma- Secondo toscanamedianews.it