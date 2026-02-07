Sabotaggio alla stazione di Bologna | treni in ritardo e disagi anche in Puglia

Un sabotaggio alla stazione di Bologna ha mandato in tilt il traffico ferroviario. I treni sono in ritardo ovunque, creando disagi anche in Puglia. I viaggiatori si ritrovano bloccati, con molte partenze cancellate o posticipate senza preavviso. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questo gesto che ha paralizzato il sistema ferroviario in una giornata già difficile.

È un sabato di passione quello che stanno vivendo i viaggiatori pugliesi, con la circolazione ferroviaria nazionale letteralmente in ginocchio. Quello che inizialmente sembrava un insieme di guasti tecnici si è trasformato, col passare delle ore, in un’ombra inquietante: quella del sabotaggio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Questa mattina un incendio si è sviluppato vicino alla stazione di Pesaro, causando caos tra i pendolari.

Oggi a Firenze si registrano nuovamente disagi per i viaggi in treno.

Sabotaggio alla stazione di Bologna: treni in ritardo e disagi anche in PugliaRipercussioni in tutta Italia a causa di alcuni cavi tranciati presso lo scalo emiliano, dove è stato trovato un ordigno rudimentale. Le indicazioni di Trenitalia ... brindisireport.it

Cavi tranciati alla stazione centrale di Bologna: ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchiciDigos e Polfer sono al lavoro per risalire alle cause: si pensa a un’azione degli anarchici-antagonisti. Ritardi fino a due ore: cosa è successo ... msn.com

Non solo Bologna, con l’ipotesi concreta di un sabotaggio per i cavi tranciati sulla linea per Venezia all’altezza di Castel Maggiore. Ma anche l’ordigno rudimentale individuato sulla Bologna-Padova, e un incendio sulla cabina elettrica alla stazione di Pesaro. facebook

#Cavi tranciati nei pressi della stazione ferroviaria di #Bologna Centrale con conseguenti rallentamenti (fino a 90 minuti) o sospensioni dei #treni. Polfer e Digos non escludono un #sabotaggio anarchico-antagonista contro le Olimpiadi, come successe anc x.com