Questa mattina un incendio si è sviluppato vicino alla stazione di Pesaro, causando caos tra i pendolari. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme, ma i lavori hanno provocato ritardi e cancellazioni di diversi treni. Molti passeggeri si sono trovati bloccati, alcuni hanno dovuto trovare alternative per raggiungere la propria destinazione. La situazione resta sotto controllo, ma i disagi continuano ancora oggi.

Pesaro, 7 febbraio 2026 - Incendio vicino alla stazione di Pesaro, attimi di paura: disagi e ritardi dei treni. Il rogo è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari. La circolazione ferroviaria è stata sospesa a Pesaro dalle 5.20 e risulta ora fortemente rallentata nel tratto interessato. L'incendio, secondo le ultime informazioni, sarebbe stato spento ma l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. I treni coinvolti dai ritardi. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incendio oggi vicino alla stazione di Pesaro, treni in ritardo e disagi: linee e convogli coinvolti

Oggi a Firenze si registrano nuovamente disagi per i viaggi in treno.

Due treni sono rimasti bloccati alla stazione di San Ruffillo, Bologna, a causa di guasti elettrici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

