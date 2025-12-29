Treni in ritardo oggi un altro giorno di disagi | caos alla stazione di Firenze gli aggiornamenti

Oggi a Firenze si registrano nuovamente disagi per i viaggi in treno. La stazione si trova al centro di un crescente caos, con ritardi e disservizi che complicano gli spostamenti dei pendolari. Dopo l’incidente di ieri a Rifredi, le criticità persistono, evidenziando le difficoltà del sistema ferroviario locale e la necessità di interventi efficaci per migliorare l’affidabilità dei servizi.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Un'altra giornata di passione per chi si deve spostare in treno. Dopo l'investimento di ieri, 28 dicembre, a Rifredi, stamani ci sono nuovi problemi. Questa volta per un generico guasto tecnico sulla linea. Alla stazione Santa Maria Novella di Firenze sono tanti i passeggeri in attesa di ulteriori informazioni e soprattutto di sapere quando il proprio treno partirà. Ritardi fino a due ore. Tanti i ritardi segnalati sul tabellone. Soprattutto sulla linea dell'Alta Velocità. Tra i maggiori ritardi si segnalano: il treno AV 8951 verso Roma Termini che registra tempi di percorrenza oltre i 100 minuti, quasi due ore.

