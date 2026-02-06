Volley ricomincia il campionato di Serie B | Rubicone impegnata a Castelferretti con la Sabini

Questa sera la Sab Group Rubicone torna in campo a Castelferretti per affrontare la Sabini nella ripresa del campionato di Serie B. Dopo la pausa di fine girone d’andata, la squadra di coach Rossi cerca di riprendere il ritmo e conquistare punti importanti in vista della seconda parte della stagione.

La Sab Group Rubicone torna in campo dopo la sosta di fine girone d’andata del campionato di Serie B. Nell’ultimo turno, i gialloblù sono stati sconfitti 3-0 a San Marino, perdendo la vetta del girone D e venendo superati da Osimo. Sabato alle 18 a Castelferretti è in programma la sfida contro la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il campionato di Serie B di volley riprende con la sfida tra Sab Group Rubicone, leader del girone D, e Loreto.

La Querzoli Volley Forlì ha iniziato il nuovo anno con una vittoria contro la Pallavolo Sabini Castelferretti, imponendosi per 3-1 nella dodicesima giornata di Serie B.

