In un'azione sorprendente, Kiev rivendica il successo di un attacco con droni contro una petroliera della misteriosa flotta ombra russa nel cuore del Mediterraneo. L'evento segna un ulteriore capitolo di tensione nella regione, sollevando interrogativi sulla destabilizzazione delle acque neutrali e sulle implicazioni geopolitiche di questa audace operazione.

© Quotidiano.net - Nuovo raid di Kiev: colpita nel Mediterraneo petroliera della flotta ombra russa

Kiev, 19 dicembre 2025 - Nuovo colpo di Kiev, che questa volta ha rivendicato di aver colpito con dei droni una petroliera della 'flotta ombra' russa in "acque neutrali" del Mediterraneo. Una fonte dei servizi di sicurezza di Kiev (Sbu) lo ha riferito all’Afp, precisando che è stata di una "nuova operazione speciale senza precedenti". Nello specifico "l'Sbu ha colpito con droni aerei una petroliera appartenente alla cosiddetta 'flotta fantasma' russa, la Qendil". E ancora: "La Russia stava usando questa petroliera per eludere le sanzioni" e finanziare "la sua guerra contro l'Ucraina", ha affermato la fonte, aggiungendo che la nave cargo era vuota al momento dell'attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

