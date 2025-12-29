Calendario Sei Nazioni rugby 2026 | programma orari tv streaming

Il Calendario Sei Nazioni Rugby 2026 presenta il programma delle partite dal 5 febbraio al 14 marzo, con incontri trasmessi in tv e streaming. L’Italia debutta in casa contro la Scozia, proseguendo con trasferte in Irlanda e Francia nei turni successivi. Di seguito, tutte le date, gli orari e le modalità di visione per seguire l'edizione 2026 del torneo internazionale.

Il Sei Nazioni 2026 di rugby si disputerà da giovedì 5 febbraio a sabato 14 marzo del prossimo anno: l'Italia esordirà in casa contro la Scozia e poi giocherà in trasferta i seguenti due match, recandosi prima in Irlanda e poi in Francia, rispettivamente nel secondo e nel terzo turno. Dopo una settimana di pausa l'Italia tornerà a giocare in casa sabato 7 marzo alle ore 17.40 contro l'Inghilterra, infine nell'ultima giornata gli azzurre torneranno a giocare in trasferta e sabato 14 marzo alle ore 17.40 saranno ospiti del Galles. La diretta tv del Sei Nazioni 2026 di rugby sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell'Italia sarà fruibile su OA Sport.

Rugby, Italia-Scozia apre il Sei Nazioni 2026 - L`edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni Maschile ripartirà dove si era conclusa la precedente edizione del Torneo, in Francia, dove i Campioni in carica della Francia ospiteranno l`Irlanda in un ... sportmediaset.mediaset.it

Rugby, nel 2026 Sei Nazioni e Nations Championship in esclusiva su Sky - Sky punta ancora sul grande rugby e si aggiudica i diritti in esclusiva per il Guinness Men's Six Nations e il Nations Championship del 2026. corriere.it

