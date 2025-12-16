Paolo Ruffini torna a Bergamo con Din Don Down Doppio appuntamento al ChorusLife Arena

Paolo Ruffini torna a Bergamo con «Din Don Down», uno spettacolo che ha riscosso grande successo in tutta Italia. Dopo il tutto esaurito della scorsa stagione, l’attore e la sua compagnia ripropongono il loro nuovo spettacolo al ChorusLife Arena, offrendo un doppio appuntamento che promette di coinvolgere e divertire il pubblico locale.

LO SPETTACOLO. Dopo aver registrato il tutto esaurito in tutte le date della scorsa stagione, Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius tornano sul palco con nuove date di «Din Don Down – Alla ricerca di (D)io», lo spettacolo che ha conquistato il pubblico di tutta Italia. Ecodibergamo.it

