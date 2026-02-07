‘Din Don Down’ sbarca al Summer Festival

Questa estate al Lucca Summer Festival arriva uno spettacolo diverso dal solito. Il 25 luglio in piazza Napoleone va in scena ‘Din Don Down - Alla ricerca di (D)io’, con Paolo Ruffini e la compagnia Mayor von Frinzius. Lo spettacolo coinvolge attori con disabilità, portando in scena un’idea di teatro che rompe gli schemi tradizionali.

Al Lucca Summer Festival ci sarà anche lo spettacolo ‘ Din Don Down-Alla ricerca di (D)io ’, con Paolo Ruffini (foto) e la compagnia Mayor von Frinzius, che porta in scena attori con disabilità, in programma il 25 luglio in piazza Napoleone. Accolto con entusiasmo fin dal debutto, si spiega in una nota, ’Din Don Down-Alla ricerca di (D)io’ ha registrato un successo immediato di pubblico: tutte le prime date sono andate sold out in pochi giorni, confermandolo come uno degli eventi teatrali più rilevanti della stagione. Un risultato che prosegue idealmente il percorso di Up&Down, lo spettacolo precedente di Ruffini e della compagnia Mayor von Frinzius, capace di superare le 200 repliche e i 120. 🔗 Leggi su Lanazione.it

