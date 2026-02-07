Rubli bruciati e futuro ipotecato | il conto salatissimo di Putin lo pagheranno i russi per i prossimi cinquant’anni

I russi si ritrovano a pagare un prezzo molto alto per le decisioni di Putin. Nei primi mesi di guerra, sono stati bruciati milioni di rubli in progetti falliti e investimenti persi. La crisi economica si fa sentire forte, con salari che calano e prezzi che salgono. La situazione non sembra migliorare, e il futuro del paese appare sempre più ipotecato. La popolazione si chiede quanto ancora dovrà sopportare questa crisi senza fine.

In un'epoca dominata dall'incertezza, è impossibile formulare previsioni definitive sulla fine del conflitto in Ucraina. Troppi fattori imponderabili, spesso irrazionali, pesano sulle decisioni del Cremlino. Eppure, un'analisi fredda dei numeri suggerisce che lo Zar stia perdendo la scommessa più importante. Le speranze di trovare in Donald Trump una sponda compiacente si sono scontrate con la realtà: le recenti mosse della Casa Bianca, influenzate dal segretario di Stato Marco Rubio, hanno inasprito le sanzioni a livelli senza precedenti, costringendo persino l'India a rivedere i propri acquisti di greggio siberiano.

