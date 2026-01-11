Lo sguardo l’ironia lo stile di Agatha Cristhie a cinquant' anni dalla scomparsa

Domani ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie, autrice che ha saputo, con stile essenziale e un tocco di ironia, catturare l’immaginazione dei lettori di tutto il mondo. Le sue opere, intrise di mistero e sottile osservazione psicologica, continuano a rappresentare un punto di riferimento nel genere giallo. Un’occasione per riflettere sulla sua eredità e sull’attualità dei suoi scritti.

Domani sarà il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie e ancora oggi i suoi romanzi sono un gioiello. In un’epoca ossessionata dal trauma e dal true crime, Hercule Poirot e Miss Marple – i suoi eroi letterari – vanno ostinatamente controcorrente raccontando il male quotidiano, con un sorriso sornione. Le tante biografie che la riguardano narrano che iniziò a scrivere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lo sguardo, l’ironia, lo stile di Agatha Cristhie a cinquant'anni dalla scomparsa Leggi anche: Suoni e contrasti. Dmítrij Šostakóvi? a cinquant'anni dalla scomparsa Leggi anche: Il lunedì del Napoli fra presagi, ironia e attese: lo sguardo popolare di Carratelli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 2 GENNAIO 2026 | SAN CHIRICO RAPARO Arriva Mario Ierace in Zio Vito: ironia, sarcasmo e uno sguardo diretto sul mondo di oggi. Parole che fanno ridere e pensare, con l’immancabile badamante. Centro Sociale, via San Rocco Ore 21.30 Una serat - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.