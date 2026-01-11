Lo sguardo l’ironia lo stile di Agatha Cristhie a cinquant' anni dalla scomparsa

Domani ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie, autrice che ha saputo, con stile essenziale e un tocco di ironia, catturare l’immaginazione dei lettori di tutto il mondo. Le sue opere, intrise di mistero e sottile osservazione psicologica, continuano a rappresentare un punto di riferimento nel genere giallo. Un’occasione per riflettere sulla sua eredità e sull’attualità dei suoi scritti.

Domani sarà il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie e ancora oggi i suoi romanzi sono un gioiello. In un’epoca ossessionata dal trauma e dal true crime, Hercule Poirot e Miss Marple – i suoi eroi letterari – vanno ostinatamente controcorrente raccontando il male quotidiano, con un sorriso sornione. Le tante biografie che la riguardano narrano che iniziò a scrivere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

