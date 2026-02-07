A Stradella, in provincia di Pavia, due valigette piene di figurine sono state rubate durante la notte. Il colpo ha fruttato circa 45 mila euro. I ladri sono entrati in azione senza fare troppo rumore e sono fuggiti prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto. Le valigette contenevano carte Pokemon, un bene molto richiesto ultimamente, più dei gioielli. La polizia sta cercando di rintracciare i responsabili, ma al momento nessuna pista certa.

STRADELLA (Pavia) Non sono i gioielli i beni più richiesti del momento, sono le carte Pokemon il cui valore nell’ultimo anno si è impennato. E proprio le carte collezionabili sono state rubate domenica sera a un commerciante di Stradella e Pavia. I malviventi che hanno agito in gruppo, magari anche con alcuni bambini per dare meno nell’occhio, hanno atteso la fine della giornata per entrare in azione e mettere a segno un colpo da almeno 45mila euro. Teatro del furto il parco esposizioni di Novegro dove nello scorso fine settimana si è svolto il festival del fumetto. Moltissimi stand, moltissimi visitatori e tanta stanchezza a fine giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubate due valigette di figurine. A segno colpo da 45mila euro

