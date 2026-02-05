Questa mattina la Roma ha annunciato la lista dei giocatori convocati per gli ottavi di finale di Europa League. Tra i nomi spiccano Malen, Zaragoza e Vaz, mentre è stata lasciata fuori una sorpresa. La squadra si sta preparando con attenzione, pronta a scendere in campo in questa fase decisiva della competizione.

Nel contesto di una competizione europea che riparte in tempi rapidi, la Roma si prepara agli ottavi di finale con una rosa aggiornata e orientata agli obiettivi della seconda parte della stagione. L’aggiornamento della formazione riflette condizioni fisiche, interventi di mercato e la necessità di consolidare l’equilibrio tra gioventù ed esperienza. la fase a gironi si è chiusa da poco: la roma ha certificato l’ingresso agli ottavi grazie all’ottavo posto conseguito e alle cinque vittorie ottenute nelle otto gare disputate. l’esordio nelle fasi ad eliminazione diretta avviene con una rosa che presenta modifiche rispetto al periodo precedente, dovute sia a infortuni sia agli interventi di calciomercato operati recentemente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roma, la lista UEFA: Malen, Zaragoza e Vaz convocati, esclusa una sorpresa

Gasperini ha annunciato la lista dei giocatori per l'Europa League.

Roma, i convocati per il match contro il Torino sono stati ufficializzati da Gasperini.

