Roma emergenza totale contro il Cagliari | Vaz KO stop di due settimane

Alla vigilia del big match di lunedì sera, la Roma si ritrova a fare i conti con un infortunio grave. Vaz si è infortunato durante l’allenamento e dovrà stare fermo almeno due settimane. La squadra di Mourinho ora deve riorganizzare la difesa senza uno dei suoi punti di riferimento. La pioggia non aiuta e le speranze di recuperare altri giocatori si fanno sempre più ridotte.

Piove sul bagnato in casa Roma alla vigilia del posticipo di lunedì sera contro il Cagliari. Lo staff medico giallorosso deve fare i conti con un nuovo pesante forfait: secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal centro sportivo, si ferma Vaz. L’attaccante francese ha riportato una lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba sinistra, infortunio che lo costringerà a uno stop forzato di almeno due settimane. Il giovane talento salterà certamente la sfida dell’Olimpico, andando ad allungare una lista di indisponibili che preoccupa Gian Piero Gasperini. Restano infatti ancora ai box i lungodegenti Ferguson e Dybala, oltre a Koné e Dovbyk, che continuano a svolgere lavoro differenziato a Trigoria e non sembrano in grado di rientrare per lunedì.🔗 Leggi su Sololaroma.it Approfondimenti su Roma Cagliari Lobotka out due settimane: emergenza totale per Conte Traffico, emergenza totale in Italia: in queste città perdi settimane di vita ogni anno Il traffico intenso rappresenta una sfida crescente per le città italiane, con conseguenze significative sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Europa League, emergenza attacco per la Roma: fuori anche Ferguson; Europa League: la Roma in 10 pareggia 1-1 ad Atene e passa agli ottavi di finale; Panathinaikos-Roma, giallorossi a caccia degli ottavi di Europa League. Gasperini: Proveremo a fare risultato; Emergenza sicurezza stradale a Balduina: scatta la diffida da parte dei residenti contro il Comune di Roma. Roma, emergenza infortuni: dopo Koné e Dovbyk si fermano anche Robinho Vaz, Venturino ed HermosoNon c’è tregua, non c’è silenzio, non c’è pace. A Trigoria l’unico reparto che lavora a pieno regime è l’infermeria, sempre più affollata e sempre più protagonista di una stagione che sembra accanirsi ... corrieredellosport.it Europa League: emergenza Roma in attacco, fuori anche Ferguson(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Emergenza totale per la Roma in attacco, perché alle assenze dei nuovi Vaz, Malen e Venturini (non ancora in lista Uefa), ... sport.tiscali.it Emergenza Pini a Roma: anche il CREA al tavolo straordinario del Comune Dopo i crolli di pini ai Fori Imperiali, dai nostri esperti le proposte di una campagna di informazione ai cittadini e subito nuove piante prima degli abbattimenti @Roma @_conaf cre x.com Dove si trova Isola Farnese: emergenza frane a Roma dopo Niscemi Link nei commenti facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.