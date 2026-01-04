Maltempo a Roma | vento e pioggia esonda un torrente Strade chiuse e deviazioni

A Roma, maltempo con pioggia intensa e vento forte ha provocato l’esondazione di un torrente, causando chiusure e deviazioni stradali. La situazione ha generato disagi diffusi in tutta la città, con interventi delle autorità per gestire le criticità causate dalle condizioni atmosferiche avverse. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie durante questa fase.

Disagi diffusi a Roma per l’ondata di maltempo che sta colpendo la Capitale con forti piogge e raffiche di vento. In diverse zone della città si registrano allagamenti, chiusure stradali e l’ esondazione di un torrente, che ha isolato completamente il quartiere Bel Poggio, nella zona nord. La situazione più critica si è verificata in via Lello Maddaleno, nel Municipio III, dove l’esondazione del corso d’acqua ha reso necessaria la chiusura del ponte che collega Bel Poggio al resto della viabilità urbana. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Nomentano della polizia locale, affiancate dalla protezione civile, per mettere in sicurezza l’area e gestire le deviazioni del traffico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

