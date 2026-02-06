Roma missione ritorno per Totti | i Friedkin preparano il ruolo alla Maldini

La Roma si prepara a riabbracciare Francesco Totti. I Friedkin stanno lavorando per farlo diventare un punto di riferimento anche fuori dal campo, come già fece Maldini in passato. La trattativa è più concreta di quanto si pensasse, e tutto lascia pensare che presto l’ex capitano possa tornare a vivere il suo ruolo nella società giallorossa.

Il ritorno dell'icona assoluta nella Capitale non è più soltanto una suggestione da tifosi, ma una manovra concreta che sta prendendo corpo ai vertici della società. I Friedkin stanno valutando seriamente il reinserimento di Francesco Totti nell'organigramma della Roma, un'operazione caldeggiata e confermata pubblicamente da Claudio Ranieri durante le recenti ore di confronto a Trigoria. L'obiettivo della proprietà americana è quello di riportare il "Capitano" al centro del progetto sportivo già nei prossimi mesi, sfruttando l'attuale fase di ristrutturazione societaria per sanare lo strappo avvenuto nell'era Pallotta e dare un segnale di identità forte alla piazza in vista del centenario del club.

