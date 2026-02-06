Roma missione ritorno per Totti | i Friedkin preparano il ruolo alla Maldini
La Roma si prepara a riabbracciare Francesco Totti. I Friedkin stanno lavorando per farlo diventare un punto di riferimento anche fuori dal campo, come già fece Maldini in passato. La trattativa è più concreta di quanto si pensasse, e tutto lascia pensare che presto l’ex capitano possa tornare a vivere il suo ruolo nella società giallorossa.
Il ritorno dell’icona assoluta nella Capitale non è più soltanto una suggestione da tifosi, ma una manovra concreta che sta prendendo corpo ai vertici della società. I Friedkin stanno valutando seriamente il reinserimento di Francesco Totti nell’organigramma della Roma, un’operazione caldeggiata e confermata pubblicamente da Claudio Ranieri durante le recenti ore di confronto a Trigoria. L’obiettivo della proprietà americana è quello di riportare il “Capitano” al centro del progetto sportivo già nei prossimi mesi, sfruttando l’attuale fase di ristrutturazione societaria per sanare lo strappo avvenuto nell’era Pallotta e dare un segnale di identità forte alla piazza in vista del centenario del club. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Totti Roma
Totti alla Roma? Il ritorno è possibile. "I Friedkin ci stanno pensando": garantisce Ranieri
Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.
Totti torna alla Roma? Ranieri apre: «Non lo escludo. I Friedkin ci stanno seriamente pensando». Ma rimane il nodo del ruolo
Dopo quasi sette anni, si riapre la possibilità di vedere di nuovo Francesco Totti in giallorosso.
Ultime notizie su Totti Roma
Argomenti discussi: Artemis II: a marzo il ritorno alla Luna; La Roma, Pellegrini e Dybala per la missione risparmio: Rinnovi al ribasso; Missione Champions; Roma agli ottavi di Europa League, contro chi gioca? Quattro possibili avversarie.
Roma, Zaragoza si presenta: Sono qui per andare in Champions.\?u000e ?)?&b?qu0006DO%9?4c??f7u0017q? [??Y??W?M&?r?U#??.5G\/?-??u0006?n????V0 6?u001c??u0014u000e??L?\??/?z_ ??? V??:???V?UYu0015ArF?KJu001b??Yu001c-??b?u00161 [U?A??s? [s?5??>X??4?R?No?rUJG?u?L?v?e ... sport.sky.it
Da Roma al nord del Kenya per prendersi cura delle cicatrici di adulti e bambini vittime di ustioni. È la missione universitaria composta da diversi chirurghi plastici, guidata dal medico martinese Giovanni Marangi, profes facebook
Coppa America, missione a Roma: Manfredi e Fico incontrano Abodi x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.