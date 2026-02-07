La Roma ha speso 41 milioni di euro per Dovbyk, un acquisto che si rivela deludente finora. Il club sperava in un salto di qualità, ma l’attaccante ucraino non ha ancora mostrato il livello atteso. Con un investimento così importante, i tifosi si aspettano di più, mentre i risultati sul campo ancora latitano.

Quarantuno milioni e centrotredicimila euro. È questa la cifra del costo complessivo di Dovbyk, che lo rende, a pari merito con Schick (costato appena 10mila euro in più), il secondo acquisto più oneroso della storia della Roma alle spalle di Abraham (sfondava quota 42 milioni). Nell'accordo con il Girona era infatti stato stabilito che i bonus e la percentuale di rivendita per gli spagnoli sarebbero stati comunque garantiti in caso di cessione: a Trigoria hanno quindi deciso di ammortizzare da subito tutto l'ammontare complessivo dell'investimento. Che comprende anche 1,6 milioni di commissione all'agente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dovbyk come Schick: una delusione da 41 milioni

