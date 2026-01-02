‘Buen Camino’ di Zalone supera i 41 milioni d’incassi Capodanno da record

(Adnkronos) – Buen Camino con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, continua a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori risultati di sempre del primo gennaio di sempre. Nel giorno di Capodanno, ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

