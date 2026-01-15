Controlli in zona stazione Un arresto e sei denunce

Nella zona della stazione, tra via Amendola e viale Pietramellara, la Questura ha svolto controlli mirati, portando all’arresto di una persona e a sei denunce. Questa attività si inserisce in un più ampio intervento volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella zona, attraverso verifiche attentive e mirate. Un’azione che mira a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e pendolari.

Un altro servizio ad alto impatto da parte della Questura coinvolge la zona di via Amendola, viale Pietramellara e, in maniera più ampia, l’area della stazione. Risultato: un arresto, sei persone denunciate e 54 soggetti identificati, a cui si aggiungono numerose sanzioni amministrative della Polfer in ambito ferroviario. L’obiettivo di questi controlli straordinari sul territorio è quello di alzare i livelli di sicurezza in determinate zone, ricettacolo di abuso e spaccio di sostanze stupefacenti, episodi di violenza e reati predatori. Sul campo, sono impiegati gli agenti della Questura, in sinergia con la Polfer, l’Arma dei carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

