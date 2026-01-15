Controlli in zona stazione Un arresto e sei denunce
Nella zona della stazione, tra via Amendola e viale Pietramellara, la Questura ha svolto controlli mirati, portando all’arresto di una persona e a sei denunce. Questa attività si inserisce in un più ampio intervento volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nella zona, attraverso verifiche attentive e mirate. Un’azione che mira a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e pendolari.
Un altro servizio ad alto impatto da parte della Questura coinvolge la zona di via Amendola, viale Pietramellara e, in maniera più ampia, l’area della stazione. Risultato: un arresto, sei persone denunciate e 54 soggetti identificati, a cui si aggiungono numerose sanzioni amministrative della Polfer in ambito ferroviario. L’obiettivo di questi controlli straordinari sul territorio è quello di alzare i livelli di sicurezza in determinate zone, ricettacolo di abuso e spaccio di sostanze stupefacenti, episodi di violenza e reati predatori. Sul campo, sono impiegati gli agenti della Questura, in sinergia con la Polfer, l’Arma dei carabinieri, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Controlli in Bolognina e stazione. Arresto e denunce dei carabinieri
Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce
Controlli in zona stazione. Un arresto e sei denunce; Aumenta la sicurezza in stazione: un arresto e sei denunce; Stretta dei controlli in zona Stazione. Un arresto, 6 denunce e numerose sanzioni per contrastare illegalità e degrado.; Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni.
Controlli in zona stazione. Un arresto e sei denunce - Un altro servizio ad alto impatto da parte della Questura coinvolge la zona di via Amendola, viale Pietramellara e, in maniera più ampia, l’area della stazione. msn.com
Bologna. Un arresto, 6 denunce e numerose sanzioni per contrastare illegalità e degrado - controlli straordinari del territorio organizzati dalla Questura di Bologna per innalzare i livelli di sicurezza in determinate aree pubbliche della stazione ferroviaria ... ilmetropolitano.it
Un arresto, 6 denunce e numerose sanzioni nei controlli della Polizia in zona Stazione a Bologna - Vanno avanti i controlli straordinari del territorio organizzati dalla Questura di Bologna per innalzare i livelli di sicurezza in determinate aree pubbliche in cui si continua a rilevare una maggiore ... virgilio.it
Woke as abused novel heroine. Crushed green tea girl, tamed cold CEO, spoiled utterly?#drama
@etvrete7 Ancora controlli in zona stazione a Bologna. Operazione interforze coordinata dalla questura di Bologna: un arresto, sei denunce e oltre cinquanta persone identificate #bologna facebook
Controlli in zona Speyer, 5 segnalazioni alla Prefettura x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.