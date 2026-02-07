Allenamento Roma Gasperini con gli uomini contati | Vaz Hermoso ed El Shaarawy a parte | le ultime sugli infortunati

La Roma si prepara alla partita con diversi giocatori in dubbio. Gasperini ha allenato la squadra con alcuni uomini contati, mentre Vaz, Hermoso ed El Shaarawy sono ancora fermi a causa di infortuni. La situazione in casa giallorossa resta complicata, e il tecnico deve trovare soluzioni rapide per non compromettere la formazione. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano notizie più chiare sui recuperi.

La finestra invernale di calciomercato si avvicina alla metà del suo percorso, con la Roma che ha intensificato le proprie operazioni.

