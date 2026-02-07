Rogo in un pozzetto vicino ai binari valutata anche l' ipotesi del dolo Ritardi nel traffico ferroviario lungo la linea adriatica

Un incendio si è sviluppato stamattina in un pozzetto vicino ai binari della stazione di Pesaro. Le forze dell’ordine stanno valutando anche l’ipotesi del dolo, dopo che è stato scoperto il rogo che ha causato ritardi nel traffico ferroviario sulla linea adriatica. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ora si indaga sulle cause dell’incendio, che potrebbe essere stato appiccato appositamente.

PESARO – Anche l'ipotesi del dolo tra quelle prese in considerazione dalle forze dell'ordine nell'ambito degli accertamenti in corso di svolgimento nei binari in prossimità della stazione ferroviaria di Pesaro, dove stamattina si è innescato un incendio in un pozzetto dove ci sono anche cavi. Un incendio vicino ai binari della stazione di Pesaro ha causato rallentamenti sui treni della linea Adriatica. Incendio in pozzetto cavi vicino ai binari a Pesaro, verifiche in corso(ANSA) - PESARO, 07 FEB - Sono in corso i controlli della polizia e del personale della Scientifica, con varia strumentazione, vicino ai binari della stazione di Pesaro dove stamattina si è innescato ...

