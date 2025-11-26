Sciagura sui binari un morto sulla linea adriatica Ritardi e cancellazioni

Era da poco ripartito dalla stazione di Faenza, quando si è materializzato il dramma. Una persona travolta e uccisa dal treno regionale. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, lungo la tratta tra la cittadina manfreda e Forlì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sciagura sui binari, un morto sulla linea adriatica. Ritardi e cancellazioni

Scopri altri approfondimenti

Tragedia sui binari in Calabria: una persona investita, treni in ritardo fino a otto ore tratto #cronachedellacampania #tragedia #binari - facebook.com Vai su Facebook

Sciagura sui binari, un morto sulla linea adriatica. Ritardi e cancellazioni - Era da poco ripartito dalla stazione di Faenza, quando si è materializzato il dramma. ravennatoday.it scrive

Metro B Roma chiusa, Atac: uomo morto investito su binari a San Paolo/ Forse suicidio. Intera linea nel caos - Tragedia a Roma con un uomo morto travolto sotto i binari della Metro B a San Paolo (direzione Rebibbia): linea Atac e stazioni chiuse fino alle 18 TRAGEDIA SULLA METRO ATAC A ROMA: UOMO CADE SUI ... Come scrive ilsussidiario.net

Metro B di Roma, morto un uomo caduto sui binari: il suicidio è l'ipotesi più accreditata - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 settembre 2025, sulla linea B della metropolitana di Roma. Come scrive gazzetta.it