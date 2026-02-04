Ikea Genova festeggia il Carnevale con feste e iniziative gratuite dedicate ai più piccoli

Ikea di Genova ha deciso di festeggiare il Carnevale con una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini. Dal 7 al 17 febbraio, nei negozi italiani, i piccoli clienti potranno partecipare a laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e incontrare l’orso Fabler. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie e rendere il Carnevale un momento di divertimento e spensieratezza per tutti.

In occasione del Carnevale, IKEA festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nei negozi d’Italia saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso Fabler.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Ikea Genova Carnevale da Ikea: iniziative gratuite dedicate ai più piccoli Da sabato 7 febbraio a martedì 17, Ikea Chieti organizza un Carnevale tutto dedicato ai bambini. Carnevale in casa Ikea: dal 7 al 17 Febbraio le iniziative gratuite dedicate ai più piccoli Dal 7 al 17 febbraio, Ikea di Ancona organizza una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini per celebrare il Carnevale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ikea Genova Ikea Genova festeggia il Carnevale con feste e iniziative gratuite dedicate ai più piccoliIn occasione del Carnevale, IKEA festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nei negozi d’Italia saranno organ ... genovatoday.it Genova in festa per i 20 anni da sito Unesco: molti eventi e un'edizione speciale dei Rolli DaysLe Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli avevano ottenuto il riconoscimento nel 2006. Sono in programma una festa di Carnevale e diverse iniziative ... telenord.it **IL CATALOGO DELL'IKEA DI GENOVA (presa dal web)** Dündulè: cassettiera 70 cassetti Kecåsén: set scatole portaoggetti Memiü: specchio camera NüRye: specchio bagno Lefréidå: miscelatore doccia Pøkemusse: set pappa bimbi Sürebåtta: cavallino a d facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.