I sondaggi iniziano a dare un’idea di quanto potrebbe valere il nuovo partito di Roberto Vannacci. Gli analisti stimano che, se ci fossero elezioni, Futuro nazionale potrebbe ottenere una quota di consensi significativa, anche se ancora lontana dalla maggioranza. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno già escluso un’alleanza con Vannacci, ma la nascita di questo nuovo soggetto politico potrebbe comunque cambiare gli equilibri tra i partiti in vista di future consultazioni.

Come cambiano gli equilibri tra i partiti con la nascita del nuovo partito di Roberto Vannacci? Escluso per il momento che possa entrare in maggioranza – ipotesi scartata sia da Fratelli d’Italia e Forza Italia che dalla stessa Lega, delusa e amareggiata per lo strappo dell’ex generale -, i sondaggisti hanno iniziato a ipotizzare quanto potrebbe prendere Futuro nazionale in caso di elezioni. Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, ha spiegato: «Oggi è ancora sotto il 2 per cento. Perché non basta un singolo. Un contenitore del 5-6 per cento si fa con la struttura. Ovvero con i consiglieri comunali, regionali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Quanto vale il partito di Vannacci secondo i sondaggi

Approfondimenti su Vannacci Partito

Le prime stime sui sondaggi indicano che il nuovo partito di Roberto Vannacci potrebbe ottenere una percentuale di voti ancora molto bassa.

Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega e a creare un nuovo partito, Futuro Nazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Partito

Argomenti discussi: Vannacci e Futuro Nazionale: quanto vale il nuovo partito, a chi può rubare voti e perché il centrosinistra esulta (con cautela); Quanto vale il partito di Vannacci? Le prime ipotesi dei sondaggisti: da solo dal 2 al 4,5%; Quanto vale il partito di Vannacci. L'istituto Piepoli: Fiducia al 26%, in voti solo l'uno virgola; Quanto vale il partito di Vannacci?.

Quanto vale il partito di Vannacci? Le prime ipotesi dei sondaggisti: da solo dal 2 al 4,5%Il peso di Futuro Nazionale secondo gli esperti di sondaggi. Il partito del generale Vannacci non entrerà in maggioranza ... corriere.it

Un post condiviso da Il Messaggero (@ilmessaggero.it)Per dirla alla Cocciante, anche in questo caso, «era» davvero «tutto previsto»: Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Gli indizi, ... ilmessaggero.it

Il partito di #Vannacci potrebbe valere il 4,2%, pescando voti da FDI e Lega oltre che da altre formazioni minori, astenuti e indecisi. Sondaggio @you_trend per @SkyTG24 x.com

Quanto può valere il partito di #Vannacci Il primo sondaggio di Futuro Nazionale - facebook.com facebook