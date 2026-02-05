Vannacci ha ufficialmente lanciato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Al momento, i sondaggi non sono chiari, ma il partito oscilla tra il 2 e il 4 per cento. Dopo aver lasciato la Lega, il generale si mette in gioco da solo e cerca di raccogliere consensi alle prossime elezioni. Si pensa che il nuovo movimento possa togliere voti a Fratelli d'Italia, alla Lega e a Forza Italia. La partita è aperta e ancora tutto da vedere.

Roberto Vannacci ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura politica col partito Futuro Nazionale da lui fondato. Secondo gli esperti, l’effetto sul panorama elettorale italiano potrebbe rivelarsi spiazzante. Il mosaico del centrodestra, in particolare, potrebbe venire ridisegnato. Se si votasse oggi, la nuova lista del generale si attesterebbe a una percentuale di consensi che le consentirebbe l’ingresso in Parlamento. perché è di poco ma pur sempre superiore alla soglia di sbarramento nazionale; perché proietterebbe il partito di Vannacci al settimo posto tra i partiti dopo Alleanza Verdi-Sinistra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci lancia il partito Futuro Nazionale, quanto vale nei sondaggi non è ancora chiaro: oscilla tra 2% e 4%

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

I sondaggi iniziano a dare un’idea di quanto potrebbe valere il nuovo partito di Roberto Vannacci.

Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.

