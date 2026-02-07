Riviera del Brenta | un nuovo osservatorio per proteggere e valorizzare il paesaggio locale
La Riviera del Brenta si prepara a difendere il suo paesaggio con un nuovo osservatorio. Si tratta di uno strumento che unisce enti locali e cittadini per monitorare e valorizzare la zona, che va da Noventa Padovana a Mira. L’obiettivo è proteggere il territorio mentre si promuovono iniziative di sviluppo sostenibile, coinvolgendo tutti i 11 comuni dell’area.
## La Riviera del Brenta si dota di un nuovo strumento di tutela e valorizzazione del suo paesaggio, un osservatorio che nasce con l’ambizione di coniugare conoscenza, salvaguardia e sviluppo sostenibile per gli undici comuni che la compongono, da Noventa Padovana a Mira. L’iniziativa, presentata ufficialmente venerdì 6 febbraio 2026 presso Villa Dotti a Dolo, rappresenta l’ottavo osservatorio del paesaggio attivato in Veneto e si configura come un punto di riferimento per la comunità locale, le associazioni e i cittadini, chiamati a partecipare attivamente alla definizione di una visione condivisa per il futuro del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
