Andrea Salmaso nuovo presidente dei sindaci della Riviera del Brenta

Andrea Salmaso, sindaco di Stra, è stato eletto all’unanimità presidente della conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta. L’organismo coinvolge gli undici comuni della zona, tra cui Dolo, Mira e Vigonovo, e si occupa di coordinare le attività e le politiche condivise tra i comuni. Questa nomina rappresenta un passo importante per la gestione congiunta delle sfide locali e delle opportunità di sviluppo nel territorio.
