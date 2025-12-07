Ritrovato il 91enne scomparso da casa | era caduto in una scarpata

Perugia, 7 dicembre 2025 – E’ stato ritrovato in piena notte, nella zona di Gualdo Cattaneo (Perugia), in località Ponte di Ferro, l’uomo di 91 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio sabato 6 dicembre. L’anziano era disteso a terra incapace di muoversi dopo essere scivolato in una ripida scarpata. Il 91enne è stato stabilizzato sul posto e sistemato in una barella apposita per il trasporto in zone impervie. Secondo quanto riferito dai soccorritori che gli hanno prestato sul posto le prime cure, il 91enne era in discrete condizioni di salute, ma è apparso disorientato. Successivamente è stato affidato ai familiari e alle cure del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ritrovato il 91enne scomparso da casa: era caduto in una scarpata

