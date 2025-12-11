Ritrovato senza vita il corpo di un 51enne brianzolo nel fiume Adda
Il corpo senza vita di un uomo di 51 anni è stato ritrovato nel fiume Adda, concludendo tragicamente le ricerche iniziate dopo la sua scomparsa a Paderno d'Adda, in provincia di Monza e Brianza, martedì 9 dicembre.
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 51enne residente nella provincia di Monza e Brianza di cui si erano perse le tracce nella serata di martedì 9 dicembre a Paderno d'Adda.Come riportato da LeccoToday, il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato questa mattina, 11. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo che tra 24 e 26 novembre si è allontanato da #Piacenza con la sua bicicletta, fatta ritrovare nei pressi della stazione e del Po. Suo il corpo emerso dal fiume più a valle, nel Lodigiano, il 7 dicembre. Condoglianze ai familia - facebook.com Vai su Facebook
Paderno d'Adda, ritrovato senza vita il 51enne: corpo recuperato - Il 51enne di Monza Brianza era scomparso lunedì sera dopo la segnalazione di una caduta dal ponte San Michele. Secondo leccotoday.it
Cadavere ritrovato in mare, potrebbe essere quello di una donna scomparsa da una Rsa - Il corpo senza vita è stato avvistato nel pomeriggio da alcuni ragazzi. Lo riporta zoom24.it