Ritrovato senza vita il corpo di un 51enne brianzolo nel fiume Adda

Il corpo senza vita di un uomo di 51 anni è stato ritrovato nel fiume Adda, concludendo tragicamente le ricerche iniziate dopo la sua scomparsa a Paderno d'Adda, in provincia di Monza e Brianza, martedì 9 dicembre.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 51enne residente nella provincia di Monza e Brianza di cui si erano perse le tracce nella serata di martedì 9 dicembre a Paderno d'Adda.Come riportato da LeccoToday, il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato questa mattina, 11. 🔗 Leggi su Monzatoday.it