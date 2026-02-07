Ritardo treni e presunti attentati | cosa sappiamo di quanto accaduto a Bologna e Pesaro

Nella giornata di sabato 7 febbraio, treni in tutta Italia hanno vissuto momenti di caos e disagi. A Bologna e Pesaro sono stati segnalati tre presunti attentati, ma ancora non sono chiare le cause di quanto accaduto. La polizia sta indagando, mentre i passeggeri si sono trovati a dover affrontare ritardi e situazioni di tensione. Le autorità invitano alla calma e stanno cercando di fare luce sui fatti.

