Ritardo treni e presunti attentati | cosa sappiamo di quanto accaduto a Bologna e Pesaro
Nella giornata di sabato 7 febbraio, treni in tutta Italia hanno vissuto momenti di caos e disagi. A Bologna e Pesaro sono stati segnalati tre presunti attentati, ma ancora non sono chiare le cause di quanto accaduto. La polizia sta indagando, mentre i passeggeri si sono trovati a dover affrontare ritardi e situazioni di tensione. Le autorità invitano alla calma e stanno cercando di fare luce sui fatti.
Giornata di caos e disagi per i treni quella di sabato 7 febbraio. Tre i presunti attentati registrati. Non ci sono ancora rivendicazioni, ma ormai sul dolo paiono non esserci molti dubbi. Sarebbe volontario l'incendio appiccato vicino alla stazione di Pesaro, come il presunto ordigno sulla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Treni in ritardo bloccano mezza Italia: a Pesaro fino a 90 minuti per un incendio, ipotesi sabotaggio a Bologna
Questa mattina, un incendio vicino alla stazione di Pesaro ha bloccato i binari e causato ritardi fino a 90 minuti sui treni.
Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna: cavi danneggiati, cosa sta succedendo
Da questa mattina, i treni in partenza e in arrivo alla stazione di Bologna Centrale sono in grande difficoltà.
Argomenti discussi: Tra la stazione di Rimini e Miramare ritrovati presunti ordigni bellici. Si ferma il traffico ferroviario e il Metromare che ripartono dopo le verifiche alle 12,15.
Treni in ritardo a Bologna fino a 150', cavi tranciati vicino alla stazione: ipotesi sabotaggioSono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre ... ilmessaggero.it
Passeggeri bloccati alla stazione di Bologna: Attese infinite, coincidenze saltate: una giornata neraTantissime persone sono ferme sotto le Torri, dove sono in corso accertamenti sui cavi tranciati, avanza l’ipotesi del sabotaggio anarchico. Si valuta un atto di natura dolosa ... msn.com
Cavi tranciati alla stazione di Bologna: treni in ritardo anche verso il #Veneto facebook
Bologna, treni in ritardo di 100 minuti per un intervento della polizia: cavi danneggiati x.com
