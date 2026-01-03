Capodanno a Firenze | mega rissa in centro tra botte tavoli in aria e sedie spaccate Il Comune | Grave ci saranno accertamenti Ma basta propaganda – VIDEO

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Firenze, in piazza Duomo, si è verificata una violenta rissa tra gruppi di persone. L'incidente ha coinvolto lanci di tavoli e sedie, attirando l'attenzione delle autorità. Il Comune ha condannato l'evento, annunciando approfondimenti, ma ha anche chiesto di evitare polemiche e strumentalizzazioni. Un episodio che ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza durante le celebrazioni pubbliche.

Mentre Firenze dava il benvenuto al 2026, in piazza Duomo esplodevano le botte, nel vero senso della parola, di Capodanno: a quaranta minuti dalla mezzanotte, è scoppiata una rissa che sta facendo discutere. A testimoniarlo è un video dall’alto girato dalle camere di un Airbnb. Una ventina di persone di origine marocchina e tunisina sono state filmate a picchiarsi, lanciandosi addosso tavoli e sedie. Il fatto è accaduto fuori dall’Antica pizzeria del Duomo: secondo quanto riferito dal personale e come riporta il Corriere della Sera, la baruffa era nata in piazza della Repubblica e poi si è riversata nel cuore del centro turistico, dove è diventata più violenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Capodanno a Firenze: mega rissa in centro tra botte, tavoli in aria e sedie spaccate. Il Comune: “Grave, ci saranno accertamenti. Ma basta propaganda” – VIDEO Leggi anche: Capodanno di violenza a Firenze, rissa in piazza Duomo tra sedie e tavolini Leggi anche: Rissa tra stranieri a Firenze, assessore: “basta propaganda” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maxi rissa durante la notte di Capodanno in piazza Duomo \ VIDEO; Notte di Capodanno a Firenze, maxi rissa a due passi dal Duomo. La battaglia di sedie e tavolini ripresa in un video; VIDEO / Maxi rissa di capodanno 2026 in piazza Duomo a Firenze; Volano sedie e tavolini, la notte di capodanno finisce in rissa: Brutali. Capodanno a Firenze: mega rissa in centro tra botte, tavoli lanciati in aria e sedie spaccate. Il Comune: “Fatto grave, ci saranno accertamenti. Ma basta propaganda” – VIDEO - Una ventina di persone si sono affrontate lanciandosi arredi in piazza Duomo. ilfattoquotidiano.it

