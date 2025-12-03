Milano | maxi rissa per il posto letto in 13 si affrontano a calci e bastonate nel cortile del palazzo
Nel milanese, in un condominio, alcune persone si sono affrontate a calci e pugni a causa di una lite causata da affitti e subaffitti non pagati. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire in questa situazione causata dai posti letto Problemi nella gestione degli affitti Che a Milano trovare casa in affitto sia un problema non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
