Milano | maxi rissa per il posto letto in 13 si affrontano a calci e bastonate nel cortile del palazzo

Dailynews24.it | 3 dic 2025

Nel milanese, in un condominio, alcune persone si sono affrontate a calci e pugni a causa di una lite causata da affitti e subaffitti non pagati. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire in questa situazione causata dai posti letto Problemi nella gestione degli affitti Che a Milano trovare casa in affitto sia un problema non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

milano maxi rissa postoMesero (Mi), maxi rissa tra pachistani per i costi del subaffitto - I Carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato 8 persone, molte armate di mazze e bastoni. Secondo rainews.it

milano maxi rissa postoMaxi rissa tra 13 persone con mazze e bastoni (ripresa con gli smartphone): 8 arresti nel Milanese - L'intervento delle pattuglie dei carabinieri per una maxi rissa nata da questioni legate all'affitto. Da milanotoday.it

milano maxi rissa postoNon trovano accordo sul prezzo dell'affitto: maxi-rissa con mazze di ferro e bastoni - L'episodio a Mesero, nel Milanese: protagonisti 13 pachistani, al centro una disputa sul prezzo dei posti letto in subaffitto in un appartamento ... Secondo affaritaliani.it

milano maxi rissa postoMaxi rissa per il subaffitto di posti letto, arrestate 8 persone - I carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza, tra i Comuni di Mesero e Magenta, nel Milanese, 8 cittadini pakistani coinvolti in una maxi rissa scoppiata per il subaffitto di alcuni pos ... msn.com scrive

milano maxi rissa postoOstia, maxi-rissa con accoltellamento in Centro: 15 giovani si scontrano, tre feriti - L'episodio di violenza è avvenuto sabato sera davanti alla stazione Lido Centro, davanti a decine di testimoni ... roma.corriere.it scrive

