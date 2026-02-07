Rischio tragedia a La Spezia | famiglia salvata da un’intossicazione da monossido

Una famiglia di La Spezia si salva per miracolo da un’intossicazione di monossido di carbonio. La notte poteva finire in tragedia, ma i membri della famiglia sono riusciti a uscire in tempo prima che le cose peggiorassero. Sono stati soccorsi e portati in ospedale, ancora sotto shock. La polizia e i vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incidente domestico.

Poteva trasformarsi in una drammatica tragedia domestica la serata di una famiglia di La Spezia, rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno della propria abitazione. A evitare il peggio è stata la lucidità di una figlia, che ha capito in tempo che qualcosa non andava. L'allarme lanciato grazie a una telefonata. La giovane era al telefono con la madre quando ha iniziato a percepire segnali preoccupanti: voce sempre più debole, frasi sconnesse e difficoltà a parlare. Intuendo un grave malessere, ha immediatamente allertato il 118, permettendo un intervento tempestivo.

