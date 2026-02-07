La Spezia si accorge del malessere della madre al telefono e salva la famiglia da intossicazione da monossido
Una giovane donna di La Spezia ha evitato una tragedia. Al telefono con sua madre, ha capito che qualcosa non andava. Ha subito chiamato i soccorsi e sono arrivati in tempo per salvare la famiglia, composta da tre persone, dall’intossicazione da monossido di carbonio. La casa era piena di gas velenoso, prodotto da un braciere acceso. La prontezza della giovane ha evitato il peggio.
Ha capito che qualcosa non andava parlando con la madre al telefono, così ha allertato i soccorsi. Una giovane ha salvato la famiglia, composta da 3 persone, dall'intossicazione di monossido di carbonio provocata in casa da un braciere acceso.🔗 Leggi su Fanpage.it
La voce della madre al telefono si fa confusa: figlia chiama ambulanza e la salva dal monossido di carbonio
La madre chiama la figlia, ma la voce diventa confusa.
Monossido di carbonio, la figlia al telefono con la mamma si accorge che qualcosa non va e chiama i soccorsi: salve tre persone
Monossido di carbonio, la figlia al telefono con la mamma si accorge che qualcosa non va e chiama i soccorsi: salve tre personeLA SPEZIA - La voce della donna al cellulare si è fatta inaspettatamente incerta, le frasi spezzate. Un indizio minuscolo, che ha però salvato la vita a tre persone: a La Spezia ... corriereadriatico.it
La voce della donna al cellulare si è fatta inaspettatamente incerta, le frasi spezzate. Un indizio minuscolo, che ha però salvato la vita a tre persone: a La Spezia una figlia, che era al telefono con la mamma, ha capito che c'era qualcosa che non andava e ha i facebook
