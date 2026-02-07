La Spezia si accorge del malessere della madre al telefono e salva la famiglia da intossicazione da monossido

Una giovane donna di La Spezia ha evitato una tragedia. Al telefono con sua madre, ha capito che qualcosa non andava. Ha subito chiamato i soccorsi e sono arrivati in tempo per salvare la famiglia, composta da tre persone, dall’intossicazione da monossido di carbonio. La casa era piena di gas velenoso, prodotto da un braciere acceso. La prontezza della giovane ha evitato il peggio.

