Intossicazione da monossido di carbonio nella notte a Lauro | famiglia salvata in extremis

Una notte drammatica a Lauro, in provincia di Avellino, dove una famiglia è stata salvata in extremis da un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente ha messo in evidenza l’importanza di controlli e precauzioni per garantire la sicurezza domestica. Un episodio che richiama l’attenzione sulla prevenzione e sulla necessità di strumenti affidabili per evitare tragedie simili.

© Avellinotoday.it - Intossicazione da monossido di carbonio nella notte a Lauro: famiglia salvata in extremis Nella notte, a Lauro, in provincia di Avellino, tre persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno della propria abitazione. Si tratta di una coppia di cittadini stranieri e del loro figlio di due anni, residenti in una frazione del comune irpino.L'episodio si è verificato.

