Maltempo prorogata l' allerta meteo per rischio idrogeologico | le zone a rischio

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione. Fino a nuovo avviso, resta alto il rischio di frane, smottamenti e caduta di massi sulla Penisola Sorrentino-Amalfitana, sui Monti di Sarno e Picentini, e nel Basso Cilento. Le condizioni del tempo non migliorano, e le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.