Maltempo prorogata l' allerta meteo per rischio idrogeologico | le zone a rischio

Da salernotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione. Fino a nuovo avviso, resta alto il rischio di frane, smottamenti e caduta di massi sulla Penisola Sorrentino-Amalfitana, sui Monti di Sarno e Picentini, e nel Basso Cilento. Le condizioni del tempo non migliorano, e le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 8 (Basso Cilento) per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Campania Rischio

Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 gennaio in Sardegna: le zone a rischio idrogeologico

Il 27 gennaio la Sardegna sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa delle condizioni di maltempo in corso.

Maltempo in Toscana: pioggia e temporali, allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Le zone a rischio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Campania Rischio

Argomenti discussi: Maltempo in Campania, prorogata fino alle 20 di giovedì 29 l'allerta meteo gialla per temporali; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Maltempo, prorogata l’allerta meteo fino a questa notte; Maltempo, prorogata l’allerta gialla sulla Toscana per mercoledì 4 febbraio.

maltempo prorogata l allertaMaltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo prorogata fino a domani 7 febbraioLa Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Pensisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e ... msn.com

Maltempo, prorogata l’allerta gialla sulla Toscana per mercoledì 4 febbraioAncora precipitazioni molto intense soprattutto sulla zona occidentale della regione, comprese le province di Lucca e Massa-Carrara ... noitv.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.