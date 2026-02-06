Maltempo prorogata l' allerta meteo per rischio idrogeologico | le zone a rischio
La Protezione civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo per alcune zone della regione. Fino a nuovo avviso, resta alto il rischio di frane, smottamenti e caduta di massi sulla Penisola Sorrentino-Amalfitana, sui Monti di Sarno e Picentini, e nel Basso Cilento. Le condizioni del tempo non migliorano, e le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione.
La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 8 (Basso Cilento) per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Campania Rischio
Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 gennaio in Sardegna: le zone a rischio idrogeologico
Il 27 gennaio la Sardegna sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa delle condizioni di maltempo in corso.
Maltempo in Toscana: pioggia e temporali, allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Le zone a rischio
Ultime notizie su Campania Rischio
Argomenti discussi: Maltempo in Campania, prorogata fino alle 20 di giovedì 29 l'allerta meteo gialla per temporali; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Maltempo, prorogata l’allerta meteo fino a questa notte; Maltempo, prorogata l’allerta gialla sulla Toscana per mercoledì 4 febbraio.
Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo prorogata fino a domani 7 febbraioLa Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Pensisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e ... msn.com
Maltempo, prorogata l’allerta gialla sulla Toscana per mercoledì 4 febbraioAncora precipitazioni molto intense soprattutto sulla zona occidentale della regione, comprese le province di Lucca e Massa-Carrara ... noitv.it
Maltempo, allerta gialla prorogata a mercoledì 4 febbraio facebook
La Sardegna nella morsa del maltempo: prorogata l’allerta x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.