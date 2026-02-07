A Capriglia, i lavori per riparare la frana sono stati completati con largo anticipo rispetto ai tempi previsti. La comunità può ora contare su un intervento finito prima della scadenza del 2026, come stabilito dal piano Pnrr. La consegna del terzo lotto di lavori è avvenuta ormai settimane prima della tabella di marcia, un risultato che sorprende e che dimostra come si possa fare di più in meno tempo.

A tempo record, verrebbe da dire. Con diverse settimane di anticipo sulla tabella di marcia, che segnava la scadenza verso la primavera 2026, è stato infatti concluso e consegnato alla comunità il terzo lotto di lavori per il ripristino della frana di Capriglia. L’intervento era stato finanziato con gli 800mila euro che il Comune si è aggiudicato nel "pacchetto" di risorse regionali (ex Pnrr, poi transitate per disposizioni sovracomunali su altre linee di finanziamento) destinate alla difesa del suolo. "È una grande soddisfazione – sottolinea l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – aver centrato questo obiettivo ben prima delle scadenze previste e con un ottimo risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Ripristino frana a Capriglia. L'opera è stata realizzata prima dei termini Pnrr

