Godrano giovedì sarà inaugurata la casa della comunità | è stata realizzata con i fondi del Pnrr
Giovedì prossimo 4 dicembre, alle ore 11, sarà ufficialmente inaugurata la Casa della comunità di Godrano (via Roccaforte 7), struttura territoriale realizzata nell’ambito degli interventi finanziati con fondi del Pnrr-Missione 6 Salute.Alla cerimonia prenderanno parte l'assessore regionale della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
