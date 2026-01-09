Svelato il nuovo refettorio Opera realizzata grazie al Pnrr | Verrà usato per quarant’anni

È stato inaugurato il nuovo refettorio delle scuole Federici e Medaglie d’Oro, realizzato grazie ai fondi del PNRR. L’opera, progettata per durare circa quarant’anni, offre uno spazio moderno e funzionale per gli studenti. Un intervento che migliora gli ambienti scolastici, garantendo maggiore comfort e funzionalità alle strutture educative della zona.

Il nuovo refettorio della scuola primaria Federici e della scuola media Medaglie d’Oro è diventato realtà. L’opera da 754mila euro realizzata grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata inaugurata dalla giunta comunale e subito utilizzata dagli alunni della scuola elementare: prima hanno pranzato nove classi, dalla prima alla terza, poi le sei classi di quarta e quinta. Insieme con loro, oltre alla vicepreside dell’istituto comprensivo Franceschini, Eloisa Incardona e alle referenti di plesso Antonietta Atronne e Maria Rubina Ferilli, c’erano come ospiti il sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore ai lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e gli assessori Valentina Giro e Nicola Violante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

