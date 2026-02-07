Rinviato al 22 febbraio il Carnevale della Gioventù di Anghiari

La 56ª edizione del Carnevale della Gioventù di Anghiari, prevista per domani pomeriggio, è stata rinviata. Gli organizzatori hanno deciso di spostare l’evento a domenica 22 febbraio 2026, per motivi ancora non specificati. La festa, che ogni anno richiama molti giovani e famiglie, si terrà quindi una settimana più tardi rispetto al calendario originale.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – La 56ª edizione del Carnevale della Gioventù di Anghia ri, in programma domani pomeriggio, è stata ufficialmente RINVIATA a domenica 22 febbraio 2026. La manifestazione si svolgerà quindi fra due settimane a partire dalle ore 15:00, con lo stesso format. Appuntamento con il Carnevale della Gioventù di Anghiari 2026 a domenica 22 febbraio.

