presentato il carnevale 2026 di anghiari e sansepolcro

Questa mattina il Comune di Anghiari ha presentato il Carnevale 2026, che si svolgerà anche quest’anno tra Anghiari e Sansepolcro. La conferenza si è tenuta nella Sala del Consiglio, con i rappresentanti locali che hanno illustrato le iniziative in programma. La città si prepara a due settimane di eventi, sfilate e maschere, con l’obiettivo di attirare visitatori e coinvolgere tutta la comunità.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari la conferenza stampa di presentazione de l Carnevale 2026 di Anghiari e Sansepolcro. Un doppio appuntamento, un incontro unico a confermare e rafforzare la sinergia tra le due realtà tiberine. Sarà una doppia festa, da vivere e da condividere per due domeniche consecutive, all’insegna della tradizione e del divertimento. In modo da consentire a più persone possibile di partecipare e di gustarsi entrambi gli eventi. Alla conferenza hanno preso parte il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, le assessore Francesca Mercati del Comune di Sansepolcro e Ilaria Lorenzini del Comune di Anghiari, la presidente del Carnevale della Gioventù di Anghiari Elena Bartolini e alcuni protagonisti delle due manifestazioni, comprese le due maschere più rappresentative, quindi SenzaBriglie per Sansepolcro e il Sambudellaio per Anghiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

