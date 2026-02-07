Juventus accordo per il rinnovo di Yildiz

Kenan Yildiz sta per firmare il rinnovo con la Juventus. Il giocatore ha raggiunto un accordo e resterà in bianconero fino al 2030. La firma potrebbe arrivare a breve, e con questa mossa la Juventus cerca di blindare il talento tedesco e respingere le offerte dei grandi club europei.

Yildiz verso il rinnovo Kenan Yildiz è vicinissimo a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2030, blindando così il suo futuro in bianconero e spegnendo sul nascere le sirene di corteggiamento da parte dei top club europei. A soli 20 anni, Yildiz ha

